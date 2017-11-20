كيبيك: خدمة انترنت عالية السرعة في المناطق

من المتوقّع أن تعلن حكومة كيبيك ومجموعة من شركات الاتصالات في وقت لاحق اليوم الاثنين عن استثمار بقيمة 290 مليون دولار لتوفير خدمة انترنت عالية السرعة في بعض مناطق المقاطعة، يستفيد منها 90 ألف مشترك و10 آلاف مؤسّسة في غضون خمس سنوات.

وتتضمّن الخطّة 80 مشروعا في 360 مدينة وقرية في مختلف أنحاء كيبيك، حسب معلومات حصل عليها راديو كندا.

وتهدف لتعزيز اقتصاد هذه المناطق وقدراتها التنافسيّة التي حدّ منها غياب شبكة اتّصالات سريعة وحديثة وفعّالة.

ووفقا لمعايير السوق عام 2017، ينبغي ألاّ تقلّ خدمة انترنت السريعة عن ثلاثين ميغابايت في الثانية، وهو أمر غير متوفّر حاليّا في عدد من المناطق في كيبيك وكندا، نظرا لأنّ شركات الاتّصالات لم توسّع شبكات الألياف البصريّة إليها.

وكانت الحكومة الكنديّة قد رصدت العام الماضي 500 مليون دولار لتسريع توفير خدمة الانترنت السريعة للمواطنين والمؤسّسات في تلك المناطق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)