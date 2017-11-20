الفنّان التشكيلي محمّد مخفي: قصّة حبّ مع الفنّ العربي

الفنّ العربي بكلّ أشكاله موضوع ورشة عمل يديرها في مونتريال نهاية الأسبوع الفنّان التشكيلي الكندي المغربي محمّد مخفي وتنظّمها الكاتبة والصحافيّة الكنديّة اللبنانيّة لميا شارلوبوا.

ويتعرّف المشاركون من خلال ورشة العمل تلك إلى خصوصيّات الفنّ العربي بكلّ أشكاله، ويشاركون في تجربة للزخرفة و للخطّ العربي.

و الأستاذ مخفي تابع دراسات جامعيّة وتخصّص في الفنّ العربي وجال على العديد من الدول العربيّة ليتعمّق فيه، وحمل علومه وخبرته معه إلى كندا التي وصلها عام 2007.

الفنّان التشكيلي محمّد مخفي مع تلاميذه في متحف الفنون الجميلة في مونتريال © Makhfi-Esprit des formes

وتمكّن من الانخراط في عالم الفنّ وهو يقدّم دروسا تدريبيّة للطفولة الصعبة في متحف الفنون الجميلة في مونتريال بالتعاون مع وزارة التربية الكيبيكيّة.

كما يقيم معارض للوحاته وهو بصدد الاعداد للمشاركة في مشروع توأمة بين مدينتي لونغوي ومونتريال يتناول فيه الزخرفة بأبعادها الانسانيّة.

"لا يمكن بناء الانسان من دون فنّ ولا يمكن أن نفرض عليه نوعا محدّدا من الفنّ" كما قال لي محمّد مخفي في مقابلة أجريتها معه من مونتريال وسألته فيها عن ورشة العمل وعن مسيرته مع الفنّ العربي ومشاريعه المستقبليّة.