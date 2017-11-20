مؤتمر وزراء الخارجية العرب: وماذا بعد؟

انتهى المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لإدانة "التدخل الإيراني في الشؤون العربية" والتنديد بـ " ضلوع" حزب الله بالأعمال "الإرهابية" في اليمن والبحرين والعراق وسوريا و"هيمنته" على القرار السياسي في لبنان ، وقد غاب عن المؤتمر وزراء خارجية قطر ولبنان والعراق والجزائر.

انتهى المؤتمر بإدانة وزراء الخارجية ما وصفوه "بالتدخلات المستمرة " لإيران في الشؤون العربية واتهام حزب الله المدعوم من طهران بدعم "الإرهاب"

الجامعة العربية © رويترز

والسؤال: ماذا بعد؟

فهل تكتفي السعودية وحلفاؤها العرب بالتنديد الكلامي، أم تنتقل إلى مرحلة ثانية فتفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران والمقاطعة الدبلوماسية والسياسية لطهران؟

هل يصفي الطرفان خلافهما على الأرض اللبنانية فيدفع لبنان ثمن خياراته السياسية المفروضة عليه باسم التوافق وحماية السلم الإهلي؟