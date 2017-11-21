وزارة النقل الكندية تسمح بحيازة آلة حادة على الطائرات

أدخلت وزارة النقل الفدرالية تعديلات على لائحة المنتوجات والسلع والأغراض التي يمكن للمسافر اصطحابها على متن الطائرات وتدخل القائمة الجديدة حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وستسمح وزارة النقل الكندية بحيازة شفرات بطول ستة سنتمترات أو أقل كذلك مقصّات صغيرة الحجم وسكاكين سويسرية صغيرة أيضا وسيسمح اعتبارا من الاثنين المقبل للمسافرين باصطحاب هذه الأدوات الحادة على كافة الرحلات الجوية باستثناء الرحلات إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبذلك سيتمكن أبناء طائفة السيخ من حمل خنجر الكيربان Kirpan على متن الرحلات في المطارات الكندية، ويذكر أن الكيربان هو أحد الرموز الدينية الخمسة التي يجب أن يحملها أبناء طائفة السيخ في كل الأوقات.

وقد ندّد حزب الكتلة الكيبيكية بقرار الحكومة متهما إياها بأنها تعطي الأولوية للدين قبل أمن وسلامة مواطنيها.

وقال نائب الكتلة الكيبيكية كسافييه بارسولو-دوفال Xavier Barsalou-Duval إن هذا الاستثناء إنما هو لتسوية دينية ولإرضاء فئة من المجموعات الدينية التي حيّت على الفور قرار الحكومة الكندية.

وتساءل نائب آخر عن معنى حمل سكين على متن الطائرة وقال إنه كان من الأفضل لكندا أن تحافظ على السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية في هذا الإطار لتوفير الحماية الكاملة لمواطنيها خصوصا أن كندا تقع في أميركا الشمالية وكل آلة حادة من دون استثناء ممنوعة في الولايات المتحدة.

من جهته ندّد العضو في مجلس الشيوخ الكندي السيناتور المحافظ بيار-هوغ بوافينو Pierre-Hugues Boisvenu على صفحته الرسمية على فيسبوك بقرار وزارة النقل مؤكدا بأن حزب المحافظين لم يكن ليسمح بحيازة خنجر على متن الرحلات الجوية في أية حال من الأحوال.

وزير النقل الكندي مارك غارنو يشرح وجهة نظر وزارته © PC / Adrian Wyld

ودافع وزير النقل مارك غارنو Marc Garneau عن قراره وقال إن في الأمر تسوية لكل المسافرين وإن العديد من الأشخاص يرغبون في اقتناء سكين صغير أو شفرة لتقليم أظافرهم أو لأي سبب آخر وهو أمر تسمح به كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأميركية. إنها بحق مسألة تطبيق النظم الدولية ليس أكثر وهذا لا يشكل تهديدا للسلامة العامة التي هي من أولوياتنا.

في هذا السياق صرّح زعيم الحزب الديموقراطي الجديد جاغميت سينغ Jagmeet Singh الذي ينتمي هو نفسه إلى طائفة السيخ قائلا:

لا يساورني أدنى شك بأن وزارة النقل قد أنجزت تقييما شاملا قبل أن تبادر إلى إدخال التعديلات على قائمة الأغراض المسموح به على متن الرحلات الجوية وإن أمن المسافرين على قدر كبير من الأهمية.

المصدر: راديو كندا الدولي، الصحافة الكندية، CBC