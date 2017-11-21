أكثر من طفل من أصل 5 يعانون الفقر في نوفاسكوشا

يعاني أكثر من طفل من أصل خمسة أطفال في مقاطعة نوفاسكوشا في الشرق الكندي من الفقر حسبما كشف تقرير صادر عن المركز الكندي للسياسات البديلة.

ودلّت البيانات التي توصلت إليها مجموعة من الباحثين عقب أبحاث أجريت في العام 2015 بأن 870 35 طفلا يعيشون في حالة فقر في المقاطعة الأطلسية.

وتصرّح الاستاذة في جامعة آكاديا والكاتبة الرئيسية للتقرير ليسلي فرانك Lesley Frank بالقول: قد يكون علينا أن نغتبط عندما نعلم أن 1600 طفل تمكنوا من الخروج من حالة الفقر بين عامي 2014 و2015 هذا مع العلم أن معدل الفقر لدى الأطفال تراجع نقطة واحدة بالمائة منذ العام 2014.

أطفال فقراء في محميات لسكان كندا الأصليين © Radio-Canada

ويبلغ معدّل الفقر لدى الأطفال في نوفاسكوشا 21،6% وهي تأتي في المرتبة الثالثة بين المقاطعات الكندية وفي المرتبة الأولى بين المقاطعات الأطلسية.

ويبدي الباحثون تفاؤلهم خصوصا بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية بزعامة جوستان ترودو.

وتؤكد السيدة ستيلا لورد Stella Lord وهي المنسقة في منظمة أهلية لمكافحة الفقر Community Society To End Poverty في نوفاسكوشا:

مما لا شك فيه أن المخصصّات الكندية للأطفال تساعد العائلات ولكنها لا تضع حدا لسقف الفقر الذي يعاني منه الأطفال.

وتحضّ السيدة لورد الحكومة الفدرالية والحكومة المحلية والبلديات على الاستمرار في التمويل من أجل القضاء على الفقر.

ولعّل نسبة الفقر عند الأطفال تتفاوت بين منطقة وأخرى في نوفاسكوشا ففي حين تبلغ أدنى نسبة للفقر في ضواحي العاصمة هاليفاكس فإن أقصى معدل تشهده محميّة تابعة للأمم الكنديين الأوائل تقع في جزيرة كيب بريتون Cape Breton النائية في جنوب المقاطعة.

ويلاحظ التقرير أيضا بأن الفقر يعاني منه الأطفال المتحدرون من أصول اثنية أكثر من غيرهم وأكثر الأطفال فقرا بين هؤلاء هم أولئك الذين يتحدرون من أصول عربية يليهم الأطفال الكنديون الكوريون ثم أطفال الجاليات السوداء.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)