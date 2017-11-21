ترودو يدخل متحف “غريفان” للشمع في مونتريال

يكشف متحف "غريفان" للشمع في مونتريال النقاب مساء اليوم عن تمثال لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.

وقام بنحت التمثال الفنان الفرنسي إريك سان شافري.

ويقيم متحف "غريفان" حفل استقبال ترحيباً بنجمه الجديد عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في مقره الكائن في مركز إيتون في وسط مونتريال.

وقال ناطق باسم المتحف إن جوستان ترودو الحقيقي لن يشارك في الحفل.

تمثال الملكة إليزابيث الثانية في متحف "غريفان" للشمع في مونتريال © Radio-Canada / Laurence Dompierre-Major

وافتُتح متحف "غريفان" المونتريالي عام 2013، ويضم 120 تمثالاً من الشمع لشخصيات شهيرة من كندا ومن خارجها، كنجمتيْ الغناء الكيبيكيتيْن العالميتيْن جينيت رينو وسيلين ديون والملكة إليزابيث الثانية.

وتعود ملكية متحف "غريفان" المونتريالي لشركة الألب (Compagnie des Alpes) الفرنسية التي تضم شركة "غريفان"، مالكة متحف الشمع "غريفان" الرئيسي في باريس وعددٍ آخر من متاحف الشمع العاملة تحت الاسم نفسه حول العالم، من بينها "غريفان" براغ و"غريفان" سيول.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)