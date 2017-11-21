أقوال غير لائقة بقاض حول الاعتداءات الجنسية

تنحى القاضي في محكمة كيبيك جان بول برون من متابعة النظر في ملف اعتداء جنسي بعد إدلائه بآراء صدمت عدة أوساط حول الموافقة على القيام بعلاقة جنسية، وسُمنة الضحية.

وقدم القاضي استقالته من الملف في مذكرة رفعها أمام المحكمة دون ذكر الأسباب ، وتسلمت الملف القاضية لوري وايتزمان.

وكان القاضي برون أثار صدمة جراء أقواله خلال المحاكمة كما كشفتها صحيفة لو جورنال دو مونتريال.

ويتلخص الملف بالتالي: اتهم سائق سيارة أجرة بالقيام باعتداء جنسي على فتاة في السابعة عشرة من عمرها وهي داخل سيارته عبر تقبيلها وملامسات جنسية قام بها فاتهم بالاعتداء الجنسي عليها.

ومما قاله القاضي خلال المحاكمة، والذي اعتبرته وزيرة العدل الكيبيكية ستيفاني فالي غير مقبول: " يمكن القول إن المدعية سمينة شيئا ما، لكن وجهها جميل" وأضاف " ربما شعرت بالإطراء من اهتمام السائق بها، وقد تكون المرة الأولى التي يهتم بها رجل ما".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية