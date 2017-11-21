بوتين والأسد: الحل سياسي

مع الإعلان عن سقوط آخر معاقل "الدولة الإسلامية" في البوكمال، ما يؤمل أن يشكل بداية النهاية للحرب السورية، يكثف عرّاب النصر ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاته واجتماعاته، فيلتقي غدا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، ويتصل بالرئيس الأميركي والعاهل السعودي.

ولا شك أن أهم نشاط قام به اليوم، هو اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد في مكان إقامته في سوتشي، حيث تم الإعلان بأن حل الأزمة السورية لا يتم إلا عبر حل سياسي.

مسلحو "الدولة الإسلامية" في مطلع الحرب © Reuters

ما هي أسس هذا الحل السياسي كي يكون شاملا وعادلا ومستداما؟ ما موقع الرئيس السوري في مستقبل الحكم في سوريا؟ هل نحن حاليا في الأيام أو الأسابيع الأخيرة للنزاع العسكري؟