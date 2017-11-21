“غلوبال غاذرينغ بلايس” في خدمة القادمين الجدد في ساسكاتون

يقدّم مركز "غلوبال غاذرينغ بلايس" (Global Gathering Place) الخدمات للمهاجرين واللاجئين في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا. والمركز جمعية لا تبغي الربح.

ومن بين الخدمات التي يقدمّها المركز دروسٌ في الإنكليزية وعلم الحاسوب والسباحة وتطويرُ المهارات الشخصية والحياتية وتنظيمُ محاضرات تثقيفية عن كندا والحياة فيها مع تركيز على مختلف جوانب الحياة اليومية في ساسكاتون.

وسط مدينة ساسكاتون الواقعة على ضفاف نهر ساسكاتون الجنوبي © CBC

لمعرفة المزيد عن مركز "غلوبال غاذرينغ بلايس" وخدماته أجريتُ حديثاً اليوم مع إحدى العاملات فيه، السيدة منى سعيد، وهي أحد مسؤولي استقبال المهاجرين واللاجئين وتحويلهم للجهات المعنية.