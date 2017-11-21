كندا: تراجع مبيعات الجملة في سبتمبر، الثاني في 2017

تراجعت القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة 1,2% في أيلول (سبتمبر) الفائت لتبلغ 62 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وهذا ثاني تراجع شهري لمبيعات الجملة في عام 2017 ويأتي بعد شهريْن متتالييْن من الارتفاع.

لكن المبيعات في الربع الثالث من السنة ارتفعت بنسبة 1,5%، مسجلة سادس ارتفاع فصلي لها على التوالي.

وتراجعت مبيعات الجملة في أيلول (سبتمبر) في خمسة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، مع تسجيل قطاع السلع الشخصية والمنزلية وقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ التراجع الأكبر.

فقد تراجعت مبيعات قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 4,8% لتبلغ 8,6 مليارات دولار، وتراجعت مبيعات قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 2,2% لتبلغ 11,7 مليار دولار.

ارتفعت مبيعات الجملة في قطاع مواد البناء ومستلزماته بنسبة 2,6% في أيلول (سبتمبر) الفائت لتبلغ 8,9 مليارات دولار © AP Photo/Seth Perlman

وسُجّل ارتفاع بنسبة 2,6% في قطاع مواد البناء ومستلزماته وبنسبة 1,4% في قطاع السيارات وقطعها، لتبلغ القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في الأول 8,9 مليارات دولار وفي الثاني 12,0 مليار دولار.

وعلى صعيد المقاطعات سُجل التراجع الأكبر لمبيعات الجملة في أيلول (سبتمبر) في كيبيك وبلغت نسبته 2,4%، لتبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات 11 مليار دولار.

(وكالة الصحافة الكندية)