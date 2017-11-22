بريتيش كولومبيا: نحو توثيق العلاقة مع ولاية واشنطن الأميركيّة

استقبل رئيس وزراء بريتيش كولومبيا جون هوغن في العاصمة فكتوريا حاكم ولاية واشنطن الأميركيّة جاي انسلي وبحث معه في قضايا تهمّ الطرفين.

واحتلّ ملفّ التغيير المناخي الأولويّة، فضلا عن مسألة انشاء خطّ للقطار السريع يربط مدينتي فانكوفر الكنديّة وسياتل الأميركيّة.

كما أكّد المسؤولان عزمهما على التعاون من أجل توفير فرص عمل ولا سيّما في قطاع التكنولوجيا.

"لا شكّ أنّ تقنيّات الطاقة النظيفة تفتح الباب أمام الازدهار الاقتصادي وهي المفتاح للتغلّب على التغيير المناخي قال جاي انسلي حاكم ولاية واشنطن".

وأكّد المسؤولان الكندي والأميركي أنّ الخلاف الكندي الأميركي حول خشب البناء لن يثبط من عزمهما على المضي قدما في التعاون على كلّ الأصعدة المهمّة بالنسبة لبريتيش كولومبيا وولاية واشنطن على حدّ سواء.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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