كيبيك: جامعة لافال تعتزم إحياء ذكرى الاعتداء على المسجد الكبير

تعتزم جامعة لافال إحياء الذكرى الأولى للهجوم الذي استهدف مسجد كيبيك الكبير في 29 كانون الثاني يناير الفائت 2017 وأسفر عن وقوع 6 قتلى في صفوف المصلّين.

"لقد تأثّر مجتمع الجامعة بصورة خاصّة بالمأساة التي وقعت في كانون الثاني يناير الماضي. ونريد تنظيم حدث في هذه الذكرى، بكلّ تأكيد قالت اوجيني بروييه نائبة الرئيس للأبحاث والابتكار في جامعة لافال".

ويشار إلى أنّ خالد بلقاسمي، أحد ضحايا الهجوم على المسجد، كان أستاذا في جامعة لافال.

وأكّدت الجامعة أنّ المتّهم بتنفيذ الهجوم الكساندر بيسونيت تابع دروسه في معهد العلوم الاجتماعيّة التابع لها.

ويواجه بيسونيت 12 تهمة من بينها تهم بالقتل ومحاولة القتل.

وقد استبعدته الجامعة من كافّة أنشطتها طيلة مدّة الاجراءات القضائيّة.

ولم تبلور الجامعة بعد طريقة إحياء الذكرى ولا تستبعد التعاون مع بلديّة كيبيك والمركز الثقافي الاسلامي على هذا الصعيد كما قالت اوجيني بروييه.

وأكّدت بروييه أنّ الهجوم دفع إلى تعزيز البحث حول تحدّيات العيش المشترك في حرم جامعة لافال مضيفة بأنّ موضوع العيش المشترك والتشدّد مطروح في حرم الجامعات بالإجمال.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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