كتابة كتب الأطفال عمل ليس سهلا إذ على الكاتب أن يتقمص شخصية الطفل ويدرك حاجاته واهتماماته وما يسليه ويفرحه ويدفعه للمزيد من القراءة وفي الوقت نفسه، يشجعه على تعلم لغته الأم .

ومن أفضل من الأم للقيام بهذا العمل التثقيفي والمسلي في آن، وهي تعرف أكثر من أي كان حاجات طفلها واهتماماته. من هنا جاءت فكرة سلسلة كتب الأطفال "كريم المهاجر الصغير"

بالرسوم والألوان.

رانيا الحلو © رانيا الحلو