غلاف كتاب "كريم المهاجر الصغير"

غلاف كتاب "كريم المهاجر الصغير"
Photo Credit: رانيا الحلو

” كريم المهاجر الصغير”

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 22 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

كتابة كتب الأطفال عمل ليس سهلا إذ على الكاتب أن يتقمص شخصية الطفل  ويدرك حاجاته واهتماماته وما يسليه ويفرحه  ويدفعه للمزيد من القراءة وفي الوقت نفسه، يشجعه على تعلم لغته الأم .

ومن أفضل من الأم للقيام بهذا العمل التثقيفي والمسلي في آن، وهي تعرف أكثر من أي كان حاجات طفلها واهتماماته. من هنا جاءت فكرة سلسلة كتب الأطفال "كريم المهاجر الصغير"

بالرسوم والألوان.

رانيا الحلو
رانيا الحلو © رانيا الحلو

وتزداد أهمية نشر هذه السلسلة عندما نعرف أن كاتبتها هي أيضا أستاذة اللغة العربية عبر أو من خلال المسرح، السيدة رانيا الحلو، التي أجريت معها الحديث الهاتفي التالي:استمعوا

شارك
كلمات مفتاحية ،
فئة ثقافة وفنون، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
سائق ربط هاتفه الخليوي على مقود السيّارة/ Police de Vancouver
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليمين) خلال مشاركته في مسيرة المثليّين في تورونتو عام 2016/ CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة
منظّمة نجدة ناو كندا تقدّم المساعدة للاجئين السوريّين/ صبا الخضّور
ثقافة وفنون، مجتمع

" كريم المهاجر الصغير"

جون هوغن رئيس وزراء بريتيش كولومبيا (إلى اليمين) وحاكم ولاية واشنطن جاي انسلي/John Horgan
RCI | Français

Migrations d'avant et migrations d'aujourd'hui - différences et similitudes

RCI | English

‘Butcher of Bosnia’ Mladic sentenced to life for genocide and atrocities

RCI | Español

Canadá reconoce que el acceso a la vivienda es un derecho básico

RCI | 中文

应该如何处理回国的“伊斯兰国”武装成员？温和加拿大，铁腕英美法

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية