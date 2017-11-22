كتابة كتب الأطفال عمل ليس سهلا إذ على الكاتب أن يتقمص شخصية الطفل ويدرك حاجاته واهتماماته وما يسليه ويفرحه ويدفعه للمزيد من القراءة وفي الوقت نفسه، يشجعه على تعلم لغته الأم .
ومن أفضل من الأم للقيام بهذا العمل التثقيفي والمسلي في آن، وهي تعرف أكثر من أي كان حاجات طفلها واهتماماته. من هنا جاءت فكرة سلسلة كتب الأطفال "كريم المهاجر الصغير"
بالرسوم والألوان.
وتزداد أهمية نشر هذه السلسلة عندما نعرف أن كاتبتها هي أيضا أستاذة اللغة العربية عبر أو من خلال المسرح، السيدة رانيا الحلو، التي أجريت معها الحديث الهاتفي التالي:استمعوا
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