كندا: ارتفاع عدد ضحايا الجريمة المنظمة

أفادت دراسة صادرة عن مؤسسة إحصاءات كندا عن ارتفاع عدد جرائم القتل على أيدي عصابات الشوارع والجريمة المنظمة في كندا عام 2016، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

فقد تم تسجيل وقوع مئة وإحدى وأربعين جريمة قتل على يد المنظمات الإجرامية ، أي بزيادة خمس وأربعين جريمة قتل عن العام 2015 في مختلف أنحاء كند وهو أعلى رقم منذ العام 2008، وبعد أن شهد تراجعا بين العامين 2009 و 2014 .

وارتفاع عدد جرائم القتل على يد الجريمة المنظمة يعود إلى ارتفاع عددها في كل من تورونتو، في وسط الشرق( + 24)، وبريتيش كولومبيا ( + 10) في أقصى الغرب الكندي. بينما سجلت مقاطعة كيبيك أدنى نسبة في ارتكاب تلك الجرائم منذ العام 1961

حرب عصابات الشوارع © راديو كندا

بالمقابل سجلت مقاطعة ساسكاتشوان في وسط الغرب وقوع أربع وخمسين جريمة قتل وهو أعلى رقم تم تسجيله في المقاطعة منذ العام 1961

كما سجل استعمال الأسلحة النارية لارتكاب الجرائم إرتفاعا ملحوظا.

أما بالنسبة إلى الرقم الإجمالي لعدد ضحايا القتل في كندا عام 2015 ، فقد بلغ ستمئة وإحدى عشرة جريمة قتل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية