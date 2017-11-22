نجدة ناو كندا: توفير المساعدة والدعم للاجئين السوريّين

يوم أسّست الكنديّة السوريّة صبا الخدّوري "نجدة ناو كندا" عام 2012، بدأت المنظّمة تقدّم الدعم والمساعدة للاجئين الواصلين إلى كندا بغضّ النظر عن انتمائهم العرقي او الديني او السياسي.

ومع وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريّين في إطار خطّة الحكومة الكنديّة لاستقبالهم، راحت المنظّمة تقدّم المساعدة لهم على أكثر من صعيد.

وتقيم "نجدة ناو كندا" الأنشطة الترفيهيّة لمساعدتهم على تجاوز المآسي التي عانوها بسبب الحرب والتشرّد، ولعدم التقوقع والانعزال في مجتمع جديد مختلف تماما عن المجتمع الذي كبروا فيه في الوطن الأمّ.

حلقة من رقص الدبكة نظّمتها نجدة ناو كندا © صبا الخدّور

ونظّمت نجدة ناو كندا بالتعاون مع مؤسّسات محليّة مهرجان الفيلم السوري في مدينة كيتشنر في اونتاريو.

وقدّم المهرجان في نسخته الأولى أفلاما وثائقيّة تتمحور حول قصص من سوريّا، وشكّل فرصة للبحث في التجارب التي يعيشها الناس في مناطق تشهد الحروب والصراعات.

وتنظّم نجدة ناو كندا من بين أنشطتها، لقاءات لتعليم رقصة الدبكة، تلقى إقبالا لدى اللاجئين وتشكّل فرصة للسوريّين للالتقاء والتعرّف إلى بعضهم البعض.

لمعرفة المزيد حول مهرجان الفيلم السوري في كيتشنر والخدمات التي تقدّمها منظّمة نجدة ناو كندا، أجريت مقابلة مع العضو المؤسّس الكنديّة السوريّة صبا الخدّور.