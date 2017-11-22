أول أستاذة جامعية صماء في كيبيك

منذ الصيف الماضي تحمل فيرونيك لودوك بفخر لقب أول أستاذة جامعية صماء في مقاطعة كيبيك، وهي تدرّس في فرع الاتصالات في جامعة كيبيك في مونتريال، وتستعمل تقنية القراءة على شفاه الطلاب وتستعين أحيانا بمترجم، ولا تستعمل سماعات.

تقول إحدى طالباتها إن" حصة الدراسة التي تعطيها لودوك ترتكز أكثر على الناحية البصرية بعيدا عن استعمال نظام "باور بوينت" الممل".

وتقول فيرونيك لودوك إنها سعيدة جدا بما حققته وبتمكنها من العمل كأستاذة جامعية ، لكنها تواجه حاليا مسألة تمويل خدمات المساعدة المتوفرة للطلاب فقط دون الأساتذة. فالجامعة تتكفل بدفع جزء من مرتب المترجمة التي تساعدها وتأمل أن تؤمن الحكومة تمويل خدمات الترجمة مجانا

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية