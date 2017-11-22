أوتاوا تكشف النقاب عن استراتيجيتها الجديدة حول السكن

تعتزم الحكومة الفدرالية ضخ 40 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة من أجل مساعدة الكندية على الحصول على مَسكن، لكن على المقاطعات أن تضخ مبلغاً مشابهاً إذا ما أرادت الحصول على دعم أوتاوا في هذا المجال.

هذا ما جاء اليوم في الاستراتيجية الفدرالية الجديدة حول السكن التي كشف عنها النقاب كل من رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو ووزير الأسرة والأطفال والتنمية الاجتماعية جان إيف دوكلو، الوزير المسؤول أيضاً عن المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL).

أبراج سكنية في وسط تورونتو (أرشيف) © Radio-Canada

وتسعى الحكومة الفدرالية من خلال هذه الاستراتيجية التي طال انتظارها لطمأنة المواطنين إزاء الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات.