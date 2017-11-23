كندا: تتوقّع المزيد من حرائق الغابات الضخمة في البلاد

توقّع الكاتب والخبير البيئي الكندي ادوارد ستروتزيك في كتاب أصدره بعنوان عاصفة النار، Fire storm، أن ترتفع حدّة حرائق الغابات الضخمة تحت تأثير التغيير المناخي المتجذّر.

"هنالك توقّع بأن يزداد البرق بنسبة 50 بالمئة عمّا هو عليه الآن في غابات الشمال الكنديّة منتصف القرن قال ادوارد ستروتزيك".

وأضاف بأنّنا نحتاج لبذل المزيد من الجهود للتكيّف مع مستقبل تكون فيه حرائق الغابات أضخم وأكثر حدّة.

وتوقّع أن يرتفع عدد حرائق الغابات الضخمة مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح وارتفاع الجفاف في الغابات.

وأضاف بأنّه يصبح من الصعب أن نسيطر على حرائق الغابات التي ستشكّل تهديدا أكبر لحياة الانسان وللأماكن التي نعيش فيها.

ويتصوّر ادوارد ستروتزيك ، وهو صاحب مؤلّفات عديدة حول الشمال القطبي، سيناريو يندلع فيه حريق في محميّة بانف في مقاطعة البرتا التي يقصدها السيّاح.

ويقول إنّه سيكون من الصعب على فرق الاطفاء أن تعمل على إجلاء 35 ألف شخص من أبناء المدينة والسيّاح بسبب شدّة حريق الغابات.

ويثني على جهود الحكومة لمواجهة المزيد من حرائق الغابات الضخمة ولكنّه يدعو إلى بذل المزيد لا سيّما على صعيد قواعد البناء، ويدعو إلى حظر استخدام ألواح خشب الأرز لبناء البيوت في الغابات الشماليّة.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)