كندا: نصائح للمواطنين في يوم التسوّق بلاك فرايدي

نشرت وكالة خدمات الحدود الكنديّة لائحة تتضمّن مجموعة من النصائح موجّهة إلى الكنديّين الراغبين في التسوٌق في يوم بلاك فرايدي في الولايات المتّحدة، لتجنّب المشاكل لدى عودتهم إلى البلاد.

وينتقل العديد من الكنديّين عبر البرّ إلى الولايات المتّحدة للاستفادة من الحسومات الهائلة على المشتريات في هذا اليوم الذي يلي عيد الشكر.

وتدعو الوكالة المواطنين إلى عبور النقاط الحدوديّة التي تعمل 24 ساعة طوال أيّام الأسبوع.

وتدعو إلى مراجعة التطبيق على الهاتف الخليوي FrontièreCan الذي يوفّر معلومات آنيّة حول فترات الانتظار على الحدود.

وتنبّه وكالة الخدمات الحدوديّة إلى أنّ المواطن الذي يمضي 24 ساعة فقط في الولايات المتّحدة لا يستفيد من الاعفاء من الرسوم المفروضة على المشتريات.

ويحقّ له بإعفاء قدره 200 دولار عندما تتجاوز مدّة إقامته 24 ساعة، و800 دولار عندما تتجاوز المدّة 48 ساعة.

و تدعو الوكالة المواطنين إلى عدم تغليف مشترياتهم قبل العودة إلى البلاد لأنّ عناصر الجمارك قد تكون مضطرّة لفتحها في بعض الأحيان لضرورة التفتيش.

و تذكّر الوكالة أخيرا بأنّ المشتريات الالكترونيّة تخضع للرسوم عندما تفوق قيمتها 20 دولارا.