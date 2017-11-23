” إيكييا” خزانة تقتل ثمانية أولاد

وجهت شركة إيكييا السويدية العملاقة لبيع الأثاث عميما آخر لسحب خزانة من الأسواق تشببت بوقوع ضحية ثامنة.

وخزانة الملابس " مالم" يمكن أن تنقلب على الأرض ما لم يتم تثبيتها على الحائط، ما لم يقم به عدة زبائن وما أدى إلى مقتل ثمانية أطفال خلال الثماني والعشرين سنة الماضية، جراء وقوعها وانقلابها على رؤوسهم

وكانت الشركة باعت تسعة وعشرين مليون خزانة "بالم" أربعة ملايين ونصف منهما في كندا.

أحد مخازن إيكييا © Radio-Canada

وأفادت "إيكايا" أن 111642 من تلك الخزائن أعيدت إليها ، و192942 منها تم تثبيتها على الجدران بواسطة قطعة أرسلتها مجانا لزبائنها . وأعلنت عن استعدادها لتسديد سعر أية خزانة يرغب الزبائن بإعادتها وإرسال عامل للمساعدة في تثبيتها على الحائط.

هذا وتمكن فريق من المحامين لعائلات ثلاث ضحايا من الاتفاق مع الشركة لدفع تعويض بقيمة خمسين مليون دولار للعائلات الثلاث.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية