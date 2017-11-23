مكافحة استغلال الأطفال على الإنترنيت

أفاد تقرير صادر عن الشرطة الملكية ومجموعة مكافحة استغلال الأطغال على شبكة الإنترنيت أن الشرطة الملكية الكندية تابعت معالجة مئة وخمسة وسبعين تحقيقا جديدا في نيو برنزويك خلال العام الماضي.

وقد تم إنشاء مجموعة مكافحة استغلال الأطفال عام 2006 في أعقاب وقوع حالات استغلال واسعة النطاق في الولايات المتحدة واتهام خمسين مواطنا من نيو برنزويك بالضلوع فيها.

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وبالرغم من تخصيص حوالي اثني عشر عنصرا من الشرطة الملكية لمتابعة استغلال الأطفال في المقاطعة ، فإن ثمة حاجة ملحة لإضافة عدد كبير من المحققين نظرا لضخامة المهمة كما يقول مارك بوتفان من الشرطة الفيديرالية مضيفا:" حتى لو ضاعفنا عدد المحققين بثلاثة أضعاف فلن نتمكن من القيام بالمهمات التي تزداد منذ بضع سنوات".

وأكدت الشرطة الملكية أنها اهتمت بمئة وخمس وسبعين حالة تمكنت من إنقاذ تسعة أطفال، أربعة منهم من نيو برنزويك.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية