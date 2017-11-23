كندا: ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة مدفوع بارتفاع المحروقات

ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0,1% في أيلول (سبتمبر) الفائت لتبلغ 49,1 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار المحروقات، فإذا ما استُثنيت مبيعات المحروقات في الشهر المذكور لتراجعت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 0,2%.

وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة من المحروقات لشهر ثان على التوالي، وبنسبة 2,6% في أيلول (سبتمبر). لكن كمية المحروقات المباعة تراجعت بنسبة 2,5%.

كما أنه إذا ما أُزيلت فوارق الأسعار لتراجع حجم إجمالي مبيعات التجزئة في أيلول (سبتمبر) بنسبة 0,6%، ما يجعل خبراء الاقتصاد يشيرون إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي بعد انطلاقة حامية له مطلع السنة الحالية.

وكان الخبراء قد توقعوا تباطؤ الاقتصاد في النصف الثاني من السنة الحالية بعد أدائه القوي في النصف الأول منها، وهو أداء جعل بنك كندا (المصرف المركزي) يرفع سعر الفائدة الأساسية مرتيْن في الصيف الأخير.

مركز تسوق "ويست إدمونتون مول" في عاصمة مقاطعة ألبرتا (أرشيف) © Dan Riedlhuber / Reuters

وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة في أيلول (سبتمبر) في خمسة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء. وتمثل هذه القطاعات الخمسة 52% من القيمة الإجمالية للمبيعات.

وارتفعت قيمة المبيعات في خمسٍ من المقاطعات العشر، وبنسبة 0,5% في أونتاريو. وهنا أيضاً إذا ما استُثنيت مبيعات المحروقات لتراجعت قيمة مبيعات التجزئة في كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وفي كيبيك، ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 0,5%.

(وكالة الإحصاء الكندية)