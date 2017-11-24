اقليم يوكن: ملصق على زجاجات الكحول يحذّر من السرطان

باشرت السلطات في إقليم يوكن في الشمال الكندي الكبير حملة لتوعية المواطنين على مخاطر تناول الكحول على الصحّة.

وباشرت بوضع ملصقات على زجاجات الكحول تحذّر من خطر الاصابة بالسرطان من جرّاء تناول الكحول.

وإقليم يوكن سبّاق في كندا من حيث ملصقات التحذير على زجاجات الكحول.

ومن المتوقّع أن تطلق هذه الحملة النقاش في كندا حول أهميّة ملصقات التحذير، التي سبقها منذ سنوات تحذير مماثل على علب السجائر.

ويحذّر الملصق الأوّل من الترابط بين تناول الكحول وخطر الاصابة بالسرطان في حين يحدّد الملصق الثاني عدد كؤوس الكحول الأقصى المنصوح به للرجال والنساء.

وتلجأ حكومة يوكن منذ 25 عاما إلى الملصقات الاعلانيّة لتحذير المرأة الحامل من خطر الاصابة بالسرطان في حال تناولت الكحول أثناء الحمل.

وتشير إلى أنّ الملصقات على زجاجات الكحول تأتي في إطار حملة توعية على خطر تناول الكهول.

وتعتزم إجراء استطلاع للرأي بعد فترة لرصد النتائج التي أدّت إليها الحملة ومضاعفاتها على مبيعات الكحول.

ويشار إلى أنّ إقليم يوكن يحلّ في المرتبة الثانية في كندا من حيث معدّل استهلاك الكحول مقارنة بعدد السكّان، وتصل نسبة المفرطين في تناول الكحول فيه إلى 35 بالمئة في حين يبلغ المعدّل الكندي 28 بالمئة.

ويساهم الافراط في تناول الكحول في ارتفاع معدّلات العنف وحوادث السير في الاقليم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)