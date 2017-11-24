اوتاوا: حلبة تزحلق على الجليد على هضبة البرلمان

كشفت وزارة التراث الكنديّة عن برنامجها لحلبة التزحلق على الجليد التي ستقام فوق العشب الأخضرعلى هضبة البرلمان في اوتاوا في إطار الاحتفالات بمرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

وسوف يتمّ تجهيز الحلبة بجهاز تبريد وتقام حولها مدرّجات.

ويلحظ برنامج وزارة التراث مباراة هوكي على الجليد واحدة فوق الحلبة ويحظر حمل الأولاد على الأكتاف وتناول الطعام والمشاجرة.

ويُمنع السير على الحلبة إلاّ بالأحذية الخاصّة بالتزحلق، ومسموح السير بالكرسي النقّال

ولا تفرض الوزارة على هواة التزحلق على الجليد ارتداء الخوذة أثناء التزحلق ولكنّها تنصح بارتدائها للوقاية في حال السقوط.

وتستقبل الحلبة الروّاد من 7 حتّى 31 كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

والدخول مجاني ولكنّه من الضروري حجز موعد للتزحلق لمدّة 45 دقيقة كما ورد في تعليمات وزارة التراث.

و تنظّم مؤسّسة التزحلق الكنديّة Patinage Canada أنشطة للتزحلق على الجليد في مختلف أنحاء البلاد في العاشر من الشهر المقبل.

وتوفّر المؤسّسة أحذية خاصّة للتزحلق للأطفال الذين ليس لديهم منها ليتمكّنوا من التزحلق في هذا اليوم الذي يندرج في إطار الاحتفال بعيد كندا المئة والخمسين.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)