وسام الشجاعة لعلي بلحيس

منحت حاكمة كندا العامة جولي باييت ميدالية الشجاعة لمساعد مدير معهد غابريال روا في سيري – بريتيش كولومبيا الأستاذ علي بلحيس لمكافأته على إقدامه على وضع حد لاحتجاز رهينة في المدرسة في الحادي والثلاثين من تشرين أول – أكتوبر من العام 2013

وكان بلحيس تصدى لمسلح يحمل سكينا احتجز طالبا في العاشرة من عمره في ملعب المدرسة. وبعد تنبيه زملائه المعلمين من الخطر المحدق، حاول تهدئة الخاطف والمخطوف. ومن ثم فتح حوارا مع الخاطف لإقناعه بتحرير الطفل حتى وصول الشرطة وسيطرتها على الوضع.

وقال بلحيس: " في مثل هذه الظروف لا تدري ما الذي يدفعك إلى التدخل، كل ما تعرفه هو أنك تجد نفسك مدفوعا لإيجاد حل ينقذ حياة الطفل".

ميدالية الشجاعة

وعلق على تلقيه الميدالية بالقول: " هي لحظة رائعة واستثنائية وأشكر كل من طرح اسمي لنيل هذه الميدالية".

يذكر أن الأستاذ علي بلحيس يشغل حاليا إدارة مدرسة "روز دي فان".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية