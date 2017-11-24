كاتي ونغ

كاتي ونغ
Photo Credit: راديو كندا

أول امرأة تترأس المجلس البلدي في مونتريال

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 24 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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عُيّنت المستشارة البلدية التي انتخبت مؤخرا في دائرة فيل ماري – مونتريال، كاتي ونغ، رئيسة للجنة التنفيذية في بلدية مونتريال، وهي أول امرأة تعين في هذا المنصب في بلدية مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك.

وأعلنت عمدة مونتريال غاليري بلانت في أعقاب تعيين ونغ: " أنا سعيدة جدا فالدور الذي ستقوم به مهم جدا وعليها أن تضمن إجراء المداولات والنقاش بروح منفتحة وموضوعية وعدم تحيز" ما يعني أنها ستقدم استقالتها من حزبها في البلدية لترؤس اللجنة التنفيذية.

عمدة مونتريال فاليري بلانت لدى إعلان فوزها
عمدة مونتريال فاليري بلانت لدى إعلان فوزها © PC/Graham Hughes

وسيسمح هذا التعيين لمواجهة الانتقادات التي وجهت لرئيسة البلدية جراء ضعف تمثيل الأقليات العرقية في المجلس البلدي.

وكاتي ونغ البالغة من العمر ثلاثين عاما هي إحدى النساء الأربع اللواتي فزن في الانتخابات البلدية في مونتريال مؤخرا.

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