“الجمعية الكندية العربية في مانيتوبا” والسعي لتفعيل الحضور العربي

وينيبيغ هي عاصمة مقاطعة مانيتوبا وكبرى مدنها، يقطنها نحوٌ من 705 آلاف نسمة ونحوٌ من 779 ألفاً مع ضواحيها وفق الإحصاء السكاني لعام 2016.

وفي هذه المدينة الواقعة في غرب الوسط الكندي عند ملتقى النهر الأحمر ونهر أسينيبوان حضورٌ عربي متنامٍ تسعى "الجمعية الكندية العربية في مانيتوبا" (CAAM)، وهي منظمة شابة غير ربحية، لتفعيله على مختلف الأصعدة كما يؤكد لي في حديث أجريته معه اليوم رئيسُها البروفيسور فيصل زِلّامة.

والبروفيسور زِلّامة كندي تونسي متخصص في الاقتصاد، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة مونتريال، ويدرّس في معهد إدارة الأعمال التابع لكلية الدراسات المهنية في جامعة سان بونيفاس في وينيبيغ، كما أنه يشغل منصب مدير المعهد. وتدرّس جامعة سان بونيفاس باللغة الفرنسية وهي ملحقة بجامعة مانيتوبا.