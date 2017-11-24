كندا: شبكة “سوبيز” للأغذية تلغي 800 وظيفة

أعلنت اليوم شبكة "سوبيز" (Sobeys) لمتاجر الأغذية إلغاء 800 وظيفة في مناطق مختلفة من كندا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مايكل مدلاين إن هذه الاقتطاعات في الوظائف تندرج في إطار الجهود الهادفة لإنشاء تنظيم مؤسساتي واحد في كندا انطلاقاً من التنظيمات المناطقية الخمسة الموجودة حالياً.

وأوضح مدلاين أن الاقتطاعات لن تطال سوى موظفين إداريين.

أحد المقرات الرئيسية لـ"سوبيز" في مدينة ستيلارتون في مقاطعة نوفا سكوشا (أرشيف) © Radio-Canada / Michel Nogue

و"سوبيز" هي ثاني أكبر شركة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في كندا، بعد شركة "لوبلاو" (Loblaw)، وتستثمر متاجر الأغذية التابعة لشبكات "آي جي إيه" (IGA) و"سايفواي" (Safeway) و"فريشكو" (FreshCo)، إضافة إلى المتاجر التي تحمل اسمها هي.

ولا تزال "سوبيز" تعاني من تبعات شرائها شبكة "سايفواي" عام 2013 بمبلغ 5,8 مليارات دولار.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)