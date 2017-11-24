أسبوع ارتفاع لبورصة تورونتو وللدولار الكندي

أغلق المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو اليوم على 16108,09 نقطة، بارتفاع 33,79 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و109,52 نقاط عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاً بالتالي بنسبة 0,68% خلال الأسبوع الحالي بعد تراجعه بنسبة 0,25% الأسبوع الفائت. وكان ذاك أول تراجع أسبوعي لمؤشر تورونتو المركّب بعد تسعة أسابيع متتالية من الارتفاع.

أما الدولار الكندي فبلغ معدل سعره خلال جلسة اليوم 78,69 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,04 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,46 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون قد ارتفع بنسبة 0,59% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 0,79% الأسبوع الفائت.

دولارات كندية معدنية على دولارات أميركية ورقية © PC / Paul Chiasson

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل على 58,95 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,93 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و2,24 دولار أميركي عن سعر إغلاقه يوم الجمعة الفائت، فيكون قد ارتفع بنسبة 3,95% خلال الأسبوع الحالي.

وهذا الارتفاع المتواصل في أسعار النفط مدعوم بإعلان عدة دول منتجة عن رغبتها بتمديد العمل باتفاق تخفيض الإنتاج الذي كانت قد توصلت إليه قبل سنة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع دول منتجة رئيسية أخرى كروسيا. وتبحث دول الـ"أوبك" في هذا الأمر خلال اجتماعها الأسبوع المقبل في فيينّا.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)