Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 25-11-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 25 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

يقدّم البرنامج مجموعة من الأخبار في أرقام، نختارها من وحي الأحداث التي تدور في كندا.

نيو برنزويك: عدد المراهقين السجناء ما زال مرتفعا

ما زال عدد المراهقين الذين يقضون عقوبة بالسجن مرتفعا في مقاطعة نيوبرنزويك حسب قول نورمان بوسيه مدير مكتب حماية المراهقين والشباب في المقاطعة.

وجاء موقفه في اعقاب صدور تقرير حول حال الطفولة في نيوبرنزويك يشير إلى أنّ المقاطعة حقّقت تقدّما على صعيد مواجهة سجن المراهقين.

"هنالك حاليّا 11 سجينا مراهقا في مركز الشباب في نيوبرنزويك. وقبل 10 سنوات، كان العدد يتراوح من 40 إلى 50 سجينا قال نورمان بوسيه".

ارتفاع عدد المراهقين السجناء في مقاطعة نيوبرنزويك/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

ارتفاع عدد المراهقين السجناء في مقاطعة نيوبرنزويك/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

ورغم التحسّن الذي طرأ في هذا المجال، يرى المدافع عن حقوق المراهقين والشباب نورمان بوسيه أنّ عدد المراهقين المسجونين ما زال مرتفعا.

"نتلقّى شكاوى بشأن مراهقين يعانون من الاكتئاب والادمان على مخدّرات قويّة. وهم يتعرّضون للتوقيف والملاحقات لأنّنا نريد تحقيق أمنهم ولا نجد وسيلة أخرى قال نورمان بوسيه".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنّ المراهقين المسجونين بحاجة لمساعدة سريريّة بدل أن نسجنهم ، لأنّ السجن تجربة مؤلمة لا تساعد في إعادة تأهيلهم كما قال نورمان بوسيه مدير مكتب الدفاع عن المراهقين والشباب في نيو برنزويك.

ورفع المكتب عام 2015 في تقريره الأخير 10 توصيات تهدف لتحسين تطبيق القانون المتعلّق بالعدالة الجنائيّة للشباب.

واليوم وبعد سنتين، لم تردّ حكومة المقاطعة على هذه التوصيات.

واعتبر مكتب حماية المراهقين والشباب أنّ كرامة المراهقين الانسانيّة على المحكّ ودعا الحكومة إلى التجاوب مع التوصيات التي وردت في التقرير لما فيه خير الشباب.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو يتفقد مشروعاً سكنياً في إحدى ضواحي تورونتو يوم الأربعاء قبيْل كشفه عن الاستراتيجية الفدرالية الجديدة حول السكن
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو يتفقد مشروعاً سكنياً في إحدى ضواحي تورونتو يوم الأربعاء قبيْل كشفه عن الاستراتيجية الفدرالية الجديدة حول السكن © CP/Chris Young

40 ملياراً،
بالدولارات.
هذه هي تكلفة استراتيجية السكن على امتداد السنوات العشر المقبلة التي كشفت عنها النقاب الحكومةُ الفدرالية يوم الأربعاء.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية لطمأنة الكنديين إزاء الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات.

"الحصول على سكن آمن ومستقر شكّل للكثيرين ولم يزل مصدراً هاماً من الإجهاد والقلق"، قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وتلحظ الاستراتيجية الفدرالية حول السكن تخصيص 15,9 مليار دولار لترميم 240 ألف مسكن إجتماعي وبناء 60 ألف مسكن اجتماعي جديد.

ومن بين البرامج التي تلحظها الاستراتيجية أيضاً توفيرُ إعانة سكن جديدة تحتاج إليها 300 ألف أسرة مُعوزة، فتحصُل كل منها على 2500 دولار سنوياً ابتداءً من عام 2020، أي بعد الانتخابات الفدرالية المقبلة المقرر إجراؤها في خريف 2019.

611

ستمئة وإحد عشر هو عدد جرائم القتل التي وقعت في كندا العام الفائت، بحسب دراسة صادرة عن مؤسسة إحصاءات كندا بينها مئة وإحدى وأربعون جريمة ارتكبتها عصابات الشوارع والجريمة المنظمة، وهو أعلى رقم منذ العام 2008 بعد أن كان شهد تراجعا بين العامين 2009 و2014

مكان وقوع إحدى الجرائم
مكان وقوع إحدى الجرائم © Elizabeth McMillan/CBC)

وارتفاع عدد جرائم القتل على يد الجريمة المنظمة يعود إلى ارتفاع عددها في كل من تورونتو، في وسط الشرق( + 24)،  وبريتيش كولومبيا ( + 10) في أقصى الغرب الكندي. بينما سجلت مقاطعة كيبيك أدنى نسبة في ارتكاب تلك الجرائم منذ العام 1961

بالمقابل سجلت مقاطعة ساسكاتشوان في وسط الغرب وقوع أربع وخمسين جريمة قتل وهو أعلى رقم تم تسجيله في المقاطعة منذ العام 1961

كما سجل استعمال الأسلحة النارية لارتكاب الجرائم إرتفاعا ملحوظا.

محاولة إنقاذ حياة إحدى الضحايا
Le Groupe intégré des enquêtes sur les homicides enquête sur une attaque au couteau qui a eu lieu lundi soir à Surrey. © Curtis Kreklau

بالنسبة إلى عدد جرائم القتل في كل مقاطعة العام الماضي:

206 جرائم قتل في أونتاريو / 116 جريمة في ألبرتا / 87 جريمة في بريتيش كولومبيا

67 في كيبيك /  54 في ساسكاتشوان /  42 في مانيتوبا  /  13 في نوفا سكوشيا

11 في نيو برانزويك /  7 في نيو فاوند لاند /  4 في إقليم اليوكون

3 في أقاليم الشمال الغربي /  1 في نونافوت /  وصفر في جزيرة الأمير إدوارد.

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رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليمين) خلال مشاركته في مسيرة المثليّين في تورونتو عام 2016/ CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة
متسوّقون في يوم بلاك فرايدي/Getty Images/Sandy Huffaker
أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسة، مجتمع

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