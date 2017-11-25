مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف).

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Paul Skene

مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 25-11-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 25 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مواقف في أقوال برنامج نستمع فيه إلى أقوال لشخصيّات كنديّة تتناول شؤونا من وحي الساعة.

البرنامج من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

نظام دفع الرواتب فينيكس: المشاكل لن تنتهي قريبا:

"تطلّب وضع نظام فينيكس سبع سنوات. وما زال عدد البرمجيّات لدفع الرواتب كما كان سابقا.

والأجواء ما زالت نفسها. و إن استأنفوا من جديد، ليروا إن كانت الأمور تنتهي بهم إلى وضع أفضل، أعتقد أنّ الخيار الوحيد الآن هو محاولة حلّ المشكلة من خلال النظام كما هو عليه حاليّا ".

النظام المقصود هنا هو نظام دفع الرواتب الالكتروني الذي يعاني مشاكل عديدة يتأثّر بها ما يزيد على 156 ألف موظّف يعملون في القطاع العام.

المدقّق العام في الحسابات مايكل فورغسون/Sean Kilpatrick/CP

المدقّق العام في الحسابات مايكل فورغسون/Sean Kilpatrick/CP

والمتحدّث هو مايكل فورغسون المدقّق العام في الحسابات الذي انتقد في تقريره الأخير نظام الدفع الالكتروني والأخطاء التي يتسبّب بها.

ويقول فورغسون في تقريره إنّه بعد مضيّ 18 شهرا على بدء العمل بنظام فينيكس، ما زال 150 ألف موظّف ينتظرون البتّ في طلب دفع رواتبهم.

وتمّت إضافة 1400 موظّف للمساعدة في حلّ المشاكل إلى طاقم  يتشكّل من 550 موظّفا يعملون في مركز ميراميشي للدفع.

ويفوق عدد الموظّفين العاملين على برنامج فينيكس بالتالي عدد الوظائف الذي قالت الحكومة إنّ نظام فينيكس سيؤدّي للاستغناء عنها وهي 1200  وظيفة كما قال المدقّق العام في الحسابات مايكل فورغسون.

زعيم حزب المحافظين أندرو شير (أرشيف)
زعيم حزب المحافظين أندرو شير (أرشيف) © CP/Liam Richards

"يستحق الكنديون الحصول بسهولة على معلومات صحيحة من وكالة الدخل الكندية، لكن المدقق المالي العام أعلن اليوم أن موظفي مركز الاتصالات التابع للوكالة لا يردون على نحوٍ من نصف الاتصالات الهاتفية التي يتلقونها".

الكلام هو لأندرو شير زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، وقاله يوم الثلاثاء في المجلس تعليقاً على ما جاء في تقرير المدقق المالي العام بشأن الخدمة التي توفرها وكالة الدخل للمُكلَّفين.

فالمدقق المالي العام قال في تقريره الصادر ذاك اليوم إن نسبة الأجوبة الخاطئة على أسئلة المُكلَّفين الكنديين الذين وُفّقوا بالتحدث إلى موظف في مركز الاتصالات التابع لوكالة الدخل الكندية بين آذار (مارس) 2016 وآذار (مارس) 2017 بلغت 30%، وإنه من أصل 53,5 مليون اتصال تلقتها وكالة الدخل في الفترة المذكورة كانت هناك تسعةٌ وعشرون  29 مليون حالة، أي ما نسبته 54% من الاتصالات، وجد فيها المتصل الخط مشغولاً أو تلقى رسالة مسجلة تدعوه لمعاودة الاتصال في وقت لاحق.   

اعتذار رئيس الحكومة الكندية من السكان الأصليين

قدم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو اعتذاره لمئات الطلاب القدامى في مدارس سكان كندا الأصليين الداخلية في نيو فاوندلاند ولابرادور للمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في تلك المدارس واعترف ترودو أن هذا الاعتذار كان يجب أن يقدم من زمن بعيد وأن ما تعرضوا له أثر سلبا على كل السكان الأصليين ومما قاله:

رئيس الحكومة يقدم اعتذاره
رئيس الحكومة يقدم اعتذاره © PC/Andrew Vaughan

" بعد تلقيهم الصدمة النفسية في تلك المدارس، لجأ عدة أطفال إلى عائلاتهم ومجتمعهم بحثا عن الدعم والمساعدة واكتشفوا عندها أن أسلوب حياتهم وثقافتهم وتقاليدهم كاد الاستعمار يقضي عليها خلال غيابهم ووجودهم في المدارس الداخلية  ووجدوا أن أهلهم تعرضوا هم أيضا إلى معاملة غير محترمة وأن جيرانهم عانوا هم أيضا من التفرقة والعنصرية.

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فئة السكان الأصليون، سياسة

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رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليمين) خلال مشاركته في مسيرة المثليّين في تورونتو عام 2016/ CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة
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