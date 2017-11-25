أُوبر: ماذا يفعل القراصنة بالمعلومات المسروقة؟

أعلنت شركة أوبر وهي أكبر شركة لخدمات النقل التشاركي في العالم عن سرقة معلومات شخصية لقرابة سبع و خمسين مليون مستخدم وسائق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي والذي عين مؤخرا في مدونة أن الاختراق حدث في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقد دفعت شركة أوبر للقراصنة 100,000 دولار أمريكي من أجل فسخ هذه المعلومات الحساسة حول المسافرين والسائقين.

ومن بين المعلومات المختلسة، نذكر الهاتف و البريد الاكتروني و الاسم و اللقب للمسافرين ورقم بطاقة السائقين و اسمهم و لقبهم.

ولم يقل دارا خسروشاهي اذا المعلومات المسروقة شملت بطاقات اعتماد المسافرين.

وتباع هذه المعلومات في ما يسمى بالشبكة المظلمة

Dark web

وهو فضاء من الشبكة يعتاده القراصنة و الناشطين الذين يريدون البقاء بعيديون عن الأضواء.

وتبلغ أسعار المعلومات الحساسة على سبيل الذكر لا الحصر:

عنوان البريد الإلكتروني بدون كلمة المرور : ابتداءا من نصف دولار

بطاقة اعتماد : ابتداءا من 50 دولار

بطاقة هوية: ابتداءا من 100 دولار

زبير الجازي