Uber a suspendu temporairement ses activités à l’Aéroport d’Ottawa.

Photo Credit: Andrew Harrer/Bloomberg

أُوبر: ماذا يفعل القراصنة بالمعلومات المسروقة؟

من إعداد Zoubeir Jazi | barid@rcinet.ca
السبت 25 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت شركة أوبر وهي أكبر شركة لخدمات النقل التشاركي في العالم عن سرقة معلومات شخصية لقرابة سبع و خمسين مليون مستخدم وسائق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي والذي عين مؤخرا في مدونة أن الاختراق حدث في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقد دفعت شركة أوبر  للقراصنة 100,000 دولار أمريكي من أجل فسخ هذه المعلومات الحساسة حول المسافرين والسائقين.

ومن بين المعلومات المختلسة، نذكر الهاتف و البريد الاكتروني و الاسم و اللقب للمسافرين ورقم بطاقة السائقين و اسمهم و لقبهم.

ولم يقل دارا خسروشاهي اذا المعلومات المسروقة شملت بطاقات اعتماد المسافرين.  

 

وتباع هذه المعلومات في ما يسمى بالشبكة المظلمة

Dark web

وهو فضاء من الشبكة يعتاده القراصنة و الناشطين الذين يريدون البقاء بعيديون عن الأضواء.

وتبلغ أسعار المعلومات الحساسة على سبيل الذكر لا الحصر:

عنوان البريد الإلكتروني بدون كلمة المرور : ابتداءا من نصف دولار

بطاقة اعتماد : ابتداءا من 50 دولار

بطاقة هوية: ابتداءا من 100 دولار

استمعوا

زبير الجازي

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فئة انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

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أُوبر: ماذا يفعل القراصنة بالمعلومات المسروقة؟

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