أُوبر: ماذا يفعل القراصنة بالمعلومات المسروقة؟

أعلنت شركة أوبر وهي أكبر شركة لخدمات النقل التشاركي في العالم عن سرقة معلومات شخصية لقرابة سبع و خمسين مليون مستخدم وسائق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي والذي عين مؤخرا في مدونة أن الاختراق حدث في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وقد دفعت شركة أوبر للقراصنة 100,000 دولار أمريكي من أجل فسخ هذه المعلومات الحساسة حول المسافرين والسائقين.
ومن بين المعلومات المختلسة، نذكر الهاتف و البريد الاكتروني و الاسم و اللقب للمسافرين ورقم بطاقة السائقين و اسمهم و لقبهم.
ولم يقل دارا خسروشاهي اذا المعلومات المسروقة شملت بطاقات اعتماد المسافرين.
وتباع هذه المعلومات في ما يسمى بالشبكة المظلمة
Dark web
وهو فضاء من الشبكة يعتاده القراصنة و الناشطين الذين يريدون البقاء بعيديون عن الأضواء.
وتبلغ أسعار المعلومات الحساسة على سبيل الذكر لا الحصر:
عنوان البريد الإلكتروني بدون كلمة المرور : ابتداءا من نصف دولار
بطاقة اعتماد : ابتداءا من 50 دولار
بطاقة هوية: ابتداءا من 100 دولاراستمعوا
زبير الجازي
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