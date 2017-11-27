مونتريال: خطّة لتحديث باصات النقل العام

تعتزم مؤسّسة النقل العام في مونتريال تحديث 25 بالمئة من حافلاتها بحلول العام 2021 واستبدال البعض منها بحافلات جديدة.

وسوف تتمّ إعادة تشكيل 500 حافلة بلغت الحدّ الأقصى من صلاحيّة استخدامها.

وكانت عمدة مونتريال فاليري بلانت قد تعهّدت خلال حملة الانتخابات البلديّة بإضافة 300 حافلة إلى تلك الموجودة حاليّا في الخدمة.

وتعتزم المؤسّسة الابقاء على 1837 حافلة في الخدمة وإضافة 100 حافلة هجينة جديدة العام المقبل.

وتموّل حكومة كيبيك جزئيّا تجديد الباصات بعد 16 سنة على استخدامها.

وسوف تطرح مؤسّسة النقل العام في المزاد 490 حافلة فضلا عن نحو 500 حافلة أخرى تابعة لمؤسّسات النقل العام في مدن كيبيكيّة أخرى غير مونتريال.

وقد أبدت العديد من الشركات المتخصّصة في إعادة تشكيل الباصات اهتمامها بالمزاد.

وأشارت إحداها إلى أنّ سعر الباص المنتهية صلاحيّته تتراوح من 1000إلى 2000 دولار في حين حدّدته أخرى بين 3 آلاف و4 آلاف دولار.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)