تلاميذ في مدرسة تيك فوك في مانيتوبا ينشدون النشيد الكندي/ Radio-Canada/Jeff Stapleton

تلاميذ في مدرسة تيك فوك في مانيتوبا ينشدون النشيد الكندي/ Radio-Canada/Jeff Stapleton

مانيتوبا: النشيد الوطني الكندي بخمس لغات

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 27 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قامت مجموعة من تلاميذ مدرسة تك فوك الثانويّة في مانيتوبا بأداء النشيد الوطني الكندي بخمس لغات.

واعتبر التلاميذ أنّ هذه النسخة من النشيد تعكس التعدّديّة في مدرستهم.

وأنشد التلاميذ النشيد بالفرنسيّة والانكليزيّة وبلغتي الكري Cri وأوجيبوي Ojibwé  للسكّان الأصليّين ولغة تاغالوغ Tagalog الفليبينيّة.

وأدّت تلميذتان النشيد أكابيلا، من دون موسيقى، وتابع الباقون ترافقهم موسيقى طبول السكّان الأصليّين والأجراس.

ويقول جيري سيمسيشين  أستاذ الموسيقى في مدرسة تك فوك إنّه تمّ الاعداد للمشروع بمناسبة الاحتفالات بمرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

علم كندا/Town of Paradise/Facebook

علم كندا/Town of Paradise/Facebook

وشكّلت ترجمة النشيد وإيجاد القوافي المتناغمة بين أكثر من لغة تحدّيا كبيرا.

وقد اعتمدت المدرسة هذه النسخة من النشيد كما توسّع إنشاده ليشمل 20 مدرسة في وينيبيغ.

ويشجّه تلاميذ تك فوك المزيد من المدارس على أن تحذو حذوهم.

وتطلّب الاعداد للمشروع ستّة أسابيع ليعكس النشيد تعدّديّة المجتمع في وينيبيغ وفي مقاطعة مانيتوبا.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
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تلاميذ في مدرسة تيك فوك في مانيتوبا ينشدون النشيد الكندي/ Radio-Canada/Jeff Stapleton
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