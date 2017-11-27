مدينة ريموسكي الكيبيكيّة: انفتاح مميّز على الجاليات العرقيّة

سوق الميلاد المتفاعلة ثقافيّا في نسختها الخامسة في مدينة ريموسكي الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.

واستقبلت السوق التي تنظّمها هيئة الاستقبال والاندماج في با سان لوران، Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent، كعادتها في كلّ سنة، معروضات ومأكولات محليّة ومن صنع أبناء الجاليات العرقيّة المختلفة من ريموسكي والمدن المجاورة الواقعة في منطقة با سان لوران، Bas-Saint-Laurent، الضفّة الجنوبيّة لنهر السان لوران.

وتنامى عدد أبناء الجاليات المهاجرة بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، واستقبلت ريموسكي منذ فترة عددا من اللاجئين السوريّين الذين وصلوا إلى كندا.

ولاقى الواصلون الجدد الترحيب من أبناء المدينة الذين قدّموا لهم المساعدة لتدبّر شؤونهم في مجتمعهم الجديد كما قالت لي السيّدة مليكة بوزعشان صاحبة الأعمال الكنديّة المغربيّة في حديث أجريته معها عبر الهاتف.

وتقيم مليكة بوزعشان منذ إحدى عشرة سنة في ريموسكي حيث نالت شهادة في إدارة المشاريع من جامعة كيبيك في ريموسكي.

وقرّرت الانطلاق في مشروع خاص وفتحت محلاّ للحلويّات المغربيّة والشرق أوسطيّة وهي بصدد توسيع نطاق عملها إلى المدن المحيطة بريموسكي