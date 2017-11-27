قراءة في الوضع الداخلي اللبناني وفي علاقة الحريري بالرياض

قال اليوم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه يرغب بالبقاء في منصبه لكن قراره يتوقف على المحادثات الجارية بشأن انخراط تنظيم "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران في نزاعات في دول عربية. وجاء كلامه في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي نيوز" (CNEWS) الإخبارية الفرنسية.

"أنا أود البقاء (في منصبي)"، قال الحريري، "لبنان بحاجة لشخص يَجمع (الناس من حوله). في هذه السنة التي كنتُ فيها رئيساً للحكومة جمعتُ اللبنانيين (...)، قد أكون ربما رمز الاستقرار"، أضاف الحريري.

"أريد حياد لبنان إزاء كافة النزاعات (...). "حزب الله" متواجد في سوريا والعراق وكل مكان وهذا بسبب إيران"، قال الحريري.

وكان الحريري قد عاد إلى لبنان الأسبوع الفائت وأعلن، بناءً على طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون، تعليقه استقالته التي كان قد أعلنها من المملكة السعودية في الرابع من الشهر الجاري.

وعن تلك الاستقالة المفاجئة وبقائه في السعودية بعد إعلانه عنها، قال الحريري في حديثه الصحفي اليوم "كل ما حدث هناك (...) أحتفظ به لنفسي".

ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان متحدثاً في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء دفاع دول "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" أمس في الرياض © Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

وكانت وسائل إعلام لبنانية وعالمية قد رجّحت أن يكون الحريري قد تعرّض لضغوط من الرياض، لاسيما من قبل ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كي يعلن استقالته التي عزاها إلى دور "حزب الله" وإيران في لبنان عدة دول عربية.

واليوم باشر الرئيس اللبناني مشاوراته مع الأحزاب والكتل السياسية الممثلة وغير الممثلة في الحكومة بهدف التوصل الى حل للوضع الحكومي على خلفية مطالبة الحريري بأن ينأى لبنان بنفسه عن النزاعات الدائرة في عدد من البلدان العربية.

تناولتُ الملف اللبناني في حديث مع رئيس تحرير مجلة "المستقبل الكندي" الشهرية الصادرة في مونتريال الدكتور ابراهيم الغريّب أجريته معه اليوم قبل انتشار مضمون المقابلة الصحفية التي أعطاها سعد الحريري لشبكة "سي نيوز".

(أ ف ب / راديو كندا الدولي)