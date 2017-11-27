إنتاج شجرات الميلاد

إنتاج شجرات الميلاد
Photo Credit: راديو كندا

موسم استثنائي لشجرات الميلاد

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 27 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يشهد منتجو شجرات الميلاد سنة استثنائية جراء ارتفاع كبير في تصديرها إلى الولايات المتحدة. ويتوقع المنتجون بيع مليون وخمسمئة ألف شجرة ميلاد إلى الولايات المتحدة هذه السنة مقابل 819 ألف شجرة العام الماضي.

ومع ذلك، يقلق المنتجون على مستقبل هذا القطاع جراء تهديد السلطات الأميركية بفرض ضريبة إضافية بنسبة خمسة وعشرين بالمئة ما يعني أن تفقد كندا موقعها التنافسي، بحسب رئيس الاتحاد الكندي لمنتجي شجرات الميلاد لاري داوني. الذي يؤكد " بأننا سنفقد هامش تحركنا الصغير في المنافسة بأسعار تنافسية ذلك أن نسبة خمسة وعشرين بالمئة مرتفعة جدا".

الأرقام السنوية لتصدير شجرات الميلاد
الأرقام السنوية لتصدير شجرات الميلاد © راديو كندا

وثمة قلق آخر على مستقبل القطاع ناجم عن تراجع عدد المنجين والعاملين في القطاع ما يؤدي إلى استخدام عمالة أجنبية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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