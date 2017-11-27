الحكم بالسجن خمس سنوات بتهمة الاحتيال والتزوير

أصدرت محكمة مونتريال اليوم حكما بسجن الرئيس والمدير السابق لمؤسسة ماونت رويال المالية، لينو ماتييو، لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ أربعة ملايين وتسعمئة ألف دولار.

وكان رجل الأعمال الكيبيكي وضع خطة احتيال أدت إلى خسارة ألف وستمئة مستثمر مبلغ مئة وثلاثين مليون دولار.

وكانت سلطات الأسواق المالية التي تقدمت بشكوى ضد ماتييو لمخالفة قوانين القيم العقارية طالبت المحكمة بفرض العقوبة القصوى بسجنه لخمس سنوات وفرض غرامة مالية عليه لتقديمه ملفات خاطئة لبيع منتجاته .

تجدر الإشارة إلى أن ماتييو حكم عليه الصيف الماضي بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاحتيال واستعمال وثائق مزورة وتم إطلاق سراحه بعد أن رفع القضية أمام محكمة الاستئناف.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية