كندا: بعد يوم الجمعة للتسوّق، يوم الثلاثاء للعطاء

تنظّم "مبادرة الثلاثاء للعطاء" للسنة الخامسة على التوالي حملة لحثّ الكنديّين على التبرّع للمحتاجين يوم الثلاثاء الذي يلي يوم الجمعة المخصّص للتسوّق مع حسومات ضخمة والمسمّى بلاك فرايدي.

وتقول ليز هوغيسين من منظّمة DONN3 إنّ الحملة تهدف لتشجيع الكنديّين على التبرّع ليس بالمال فحسب وإنّما أيضا بالدم والمواد الغذائيّة، والتبرّع بالوقت للقيام بأعمال طوعيّة.

وتشارك العديد من المنظّمات الكنديّة في "مبادرة الثلاثاء للعطاء" في مقاطعات كندا الأطلسيّة، من بينها 78 منظّمة في نيوبرنزويك و33 في جزيرة الأمير ادوارد و212 في نوفا سكوشا و53 منظّمة في نيوفاوندلاند ولابرادور.

وقد انطلقت المبادرة في الولايات المتّحدة عام 2012 وتوسّعت لتشمل العام الماضي 98 بلدا.

وتأمل ليز هوغيسين بأن يشارك الكنديّون جميعا في المبادرة التي يمكن متابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #Mardijedonne

وتشجّع مؤسّسة الممرّضين والممرّضات الكنديّين على المشاركة في المبادرة التي تساعد في تمويل دروس التمريض لدى السكّان الأصليّين.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)