كيبيك: الهجرة كحلٍ لنقص اليد العاملة

اعتبر وزير الهجرة والتعددية في حكومة كيبيك دافيد هورتيل أن الهجرة قد تشكل حلا لنقص اليد العاملة في المناطق النائية وأعلن عن سعيه لحث المهاجرين على الإقامة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى. ورأى أن الإقامة في المناطق النائية يمكن أن تعطي طالب الهجرة علامات إضافية لتسهيل قبوله وبالإمكان توجيه المهاجرين مباشرة إلى تلك المناطق دون المرور عبر مونتريال أو كيبيك كما يمكن دعوة سلطات المناطق النائية إلى المشاركة في مهمات في الخارج لاختيار المهاجرين الذين تحتاجهم.

عمال أجانب في كيبيك © راديو كندا

واعتبر الوزير أنه يجب تطوير آليات استقبال المهاجرين في تلك المناطق ومنح المنظمات المهتمة بالمهاجرين المزيد من الموارد المالية الإضافية ومساعدتها على اجتذاب المهاجرين الجدد.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية