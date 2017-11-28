تذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا من خشب البناء إلى السوق الأميركية.

تذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا من خشب البناء إلى السوق الأميركية.
Photo Credit: PC / Jacques Boissinot

أوتاوا تطلب من منظمة التجارة العالمية حل نزاع خشب البناء

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 28 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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طلبت الحكومة الكندية من منظمة التجارة العالمية إجراء استشارات مع الولايات المتحدة حول فرضها رسوماً عقابية على خشب البناء المستورد من كندا، ما يشكل خطوة أولى باتجاه احتمال تشكيل لجنة لحل الخلاف التجاري بين البلديْن الجاريْن.

وتقول أوتاوا إن قرار واشنطن فرض رسوم عقابية على خشب البناء المستورد من كندا "جائر ولا سند له ومقلق بشدة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت رسوماً تعويضية على الشركات الكندية الرئيسية الخمس التي تصدر خشب البناء إلى الولايات المتحدة تتراوح بين 3% و24%، وتبلغ 19,88% لسائر المصدّرين الكنديين، وبمفعول رجعي اعتباراً من أول السنة الحالية، وأضافت في حزيران (يونيو) الفائت رسوماً مضادة للإغراق التجاري بنسبة 6,87% على المستوردات من خشب البناء الكندي.

وتتهم واشنطن ولوبي خشب البناء في الولايات المتحدة السلطاتِ الكندية بدعم منتجي خشب البناء في كندا بشكل غير عادل من خلال السماح لهم باستغلال أراضٍ عامة بتكلفة متدنية.

وعام 2006 توصلت كندا والولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من المعارك القانونية أمام منظمة التجارة العالمية، إلى اتفاق مؤقت حول خشب البناء وضع حداً للخلاف التجاري بينهما لمدة نحوٍ من عشر سنوات.

لوغو منظمة التجارة العالمية
لوغو منظمة التجارة العالمية © OMC

وخشب البناء من دعائم الاقتصاد الكندي، وتصدّر كندا معظم إنتاجها منه وتذهب ثلاثة أرباع صادراتها إلى السوق الأميركية. والعام الماضي بلغت قيمة صادرات خشب البناء إلى الولايات المتحدة 7,5 مليارات دولار.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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فئة إقتصاد، سياسة

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