كندا: اعتذار من موظفي الحكومة المثليين وتعويضات مالية

قدّمت الحكومة الكندية اعتذاراً رسمياً لموظفي القطاع العام وأفراد القوات المسلحة والشرطة الملكية من مثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (LGBTQ2) على ما تعرضوا له من أعمال تمييز في العقود الماضية، حتى أوائل تسعينيات القرن الفائت، بسبب ميولهم الجنسية.

"بالنيابة عن الحكومة والبرلمان وشعب كندا: كنا على خطأ، نحن آسفون، ولن ندع ذلك يحصل مجدداً على الإطلاق"، قال اليوم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو في مجلس العموم وسط تصفيق حار من جميع النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.

"للأطفال الذين يستمعون (إلينا) في منازلهم ويخشون النبذ بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجندرية وتعبيرهم الجندري، ولأولئك المضطربين والخائفين لكن أيضاً المهتاجين لما قد يحمله لهم المستقبل، نحن جميعاً نستحق الحب والاحترام"، أضاف ترودو..

تؤكد القوات المسلحة الكندية أن أبوابها باتت مفتوحة أمام المتطوعين بغض النظر عن ميولهم الجنسية © القوات المسلحة الكندية

وأعلنت حكومة ترودو الليبرالية أنها ستخصص 110 ملايين دولار للتعويض على موظفي القطاع العام وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين هُمّشوا أو فقدوا وظائفهم بسبب ميولهم الجنسية.

كما ستدفع الحكومة مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون دولار لتغطية الرسوم القانونية والإدارية وستخصص 15 مليون دولار على الأقل لمشاريع تهدف لـ"تعزيز المصالحة الجماعية وإحياء الذكرى".

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية / وكالة الصحافة الفرنسية)