ارتفاع عدد جرائم الكراهية في بريتيش كولومبيا عام 2016

دلّت بيانات لمؤسسة الإحصاء الكندية إلى ارتفاع عدد جرائم الكراهية في مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكندي خلال العام المنصرم وقد حرّرت الشرطة 211 محضرا يتعلّق بجرائم ناجمة عن الحقد والكراهية عبر أنحاء البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ رفع أقل من 170 شكوى بهذا الخصوص من قبل أبناء مقاطعة بريتيش كولومبيا خلال عامي 2014 و2015 هذا وسجلت مقاطعة كيبيك وحدها بين باقي المقاطعات الكندية ارتفاعا في عدد جرائم الكراهية العام الماضي وقفزت الأرقام من 270 جريمة إلى 327.

وبالنسبة إلى ضحايا جرائم الكراهية في مقاطعة بريتيش كولومبيا فقد ارتفعت من 15 حالة في العام 2015 إلى 32 العام الماضي بحق أشخاص يتحدرون من أصول آسيوية من شرق وجنوب شرق آسيا في حين ارتفعت الحوادث التي شملت أشخاصا يتحدرون من أسيا الجنوبية من 11 حادثة إلى 24 حادثة سُجلت في العام 2016.

عبارات حاقدة على باب مسجد في مدينة غاتينو في كيبيك © هيئة الإذاعة الكندية

ويذكر أن أكبر عدد من جرائم الكراهية كانت بسبب التوّجه الجنسي للضحية.

هذا وقد تمّ إحصاء 1409 جريمة كراهية في أنحاء البلاد في العام 2016 بارتفاع طفيف بالمقارنة مع إحصاءات العام 2015.

وأشارت مؤسسة الإحصاء الكندية إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين والكاثوليكيين سجلّت تراجعا العام الماضي في حين ارتفعت حالات الكراهية والحقد ضدّ المتحدرّين من جنوب وغرب آسيا والعرب واليهود.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)