روبرت هندرسون وزير الصحّة في جزيرة الأمير ادوارد ( واقفا في الوسط) يلعب الورق مع مجموعة من المسنّين/Radio-Canada/François Pierre Dufault

روبرت هندرسون وزير الصحّة في جزيرة الأمير ادوارد ( واقفا في الوسط) يلعب الورق مع مجموعة من المسنّين/Radio-Canada/François Pierre Dufault

جزيرة الأمير ادوارد: مساعدات ماليّة للمسنّين

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 29 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم حكومة جزيرة الأمير ادوارد زيادة المساعدة الماليّة للبرامج الخاصّة بالمسنّين،  لدعم المسنّين من ذوي الدخل المحدود الذين يقيمون بمفردهم في منازلهم.

ويتوجّه برنامج "مسنّون مستقلّون" إلى كافّة أبناء المقاطعة ما فوق الخامسة والستين من العمر.

ويستفيد منه كلّ مسنّ  يقيم بمفرده ولا يتعدّى دخله  22150 دولار في السنة، وكلّ زوجين لا يتعدّى دخلهما 31300 دولار سنويّا.

حكومة جزيرة الأمير ادوارد قدّمت مساعدة إضافيّة للمسنّين/ Radio-Canada

حكومة جزيرة الأمير ادوارد قدّمت مساعدة إضافيّة للمسنّين/ Radio-Canada

ويشمل البرنامج على سبيل المثال مساعدة ماليّة للحصول على خدمات لتنظيف المنزل أو لإزالة الثلوج من أمامه.

ولم تحدّد الحكومة بعد الموازنة التي ستخصّصها للبرنامج الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاني يناير المقبل على أن يتمّ تطبيقه بصورة كاملة في شهر نيسان ابريل المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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