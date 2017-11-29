جزيرة الأمير ادوارد: مساعدات ماليّة للمسنّين

تعتزم حكومة جزيرة الأمير ادوارد زيادة المساعدة الماليّة للبرامج الخاصّة بالمسنّين، لدعم المسنّين من ذوي الدخل المحدود الذين يقيمون بمفردهم في منازلهم.

ويتوجّه برنامج "مسنّون مستقلّون" إلى كافّة أبناء المقاطعة ما فوق الخامسة والستين من العمر.

ويستفيد منه كلّ مسنّ يقيم بمفرده ولا يتعدّى دخله 22150 دولار في السنة، وكلّ زوجين لا يتعدّى دخلهما 31300 دولار سنويّا.

ويشمل البرنامج على سبيل المثال مساعدة ماليّة للحصول على خدمات لتنظيف المنزل أو لإزالة الثلوج من أمامه.

ولم تحدّد الحكومة بعد الموازنة التي ستخصّصها للبرنامج الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاني يناير المقبل على أن يتمّ تطبيقه بصورة كاملة في شهر نيسان ابريل المقبل 2018.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)