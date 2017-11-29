جوستان ترودو في العرض الافتتاحي لمسرحية قادم من البعيد في برودواي
Photo Credit: CBC

المزيد من التتويج للمسرحية الغنائية الكندية “قادم من البعيد”

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الأربعاء 29 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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حقّقت المسرحية الغنائية الكندية بعنوان "قادم من البعيد" Come From Away أرقاما قياسية في شباك التذاكر وحصدت 1،52 مليون دولار في اسبوع واحد، وهي إضافة إلى ذلك رُشحت للتويج في حفل جوائز غرامي Grammy الأميركية الشهيرة.

فقد رشحت مسرحية قادم من البعيد التي كتبها الزوجان من مدينة تورنتو ديفيد هاين David Hein وآيرين سانكوف Irene Sankoff عن فئة ألبوم العام لأفضل مسرحية غنائية خلال العام المنصرم في الحفل السنوي الستين لجوائز غرامي الذي سينعقد في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير المقبل في نيويورك.

وتتوالى الأخبار السعيدة في قصة قادم من البعيد التي تُخبر عن الاستقبال اللائق الذي وفرّته السلطات الكندية وأبناء مدينة جاندر Gander النائية في مقاطعة نيوفوندلاند واللابرادور الأطلسية لنحو 7000 مسافر كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة عندما وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 واضطروا إلى تغيير وجهة سفرهم مستقرّين لبضعة أيام في المدينة الكندية المضيافة.

Come From Away, على مسرح برودواي في نيويورك © Matthew Murphy

وكان تمّ الإعلان مطلع هذا الشهر عن أن المسرحية الغنائية ستصوّر في فيلم سينمائي.

هذا وحققت إيرادات عروض المسرحية منذ بدئها على مسارح برودواي في شهر آذار/مارس المنصرم أكثر من 12 مليون دولار.

وسيتثنى لجمهور تورنتو مشاهدة المسرحية الغنائية بتوزيع جديد للأدوار اعتبارا من الثالث عشر من شباط/فبراير المقبل على مسرح رويال أكسندرا Royal Alexandra Theatre.

هذا وتنطلق المسرحية في جولة شمال-أميركية اعتبارا من شهر تشرين الأول/أوكتوبر المقبل.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)

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