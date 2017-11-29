كندا: تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا

عيّن رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو القاضية شيلا مارتن عضوا في محكمة كندا العليا، وهي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد.

و القاضية مارتن من البرتا وتشغل منصب قاضية في محكمة الاستئناف في المقاطعة وأيضا في إقليم يوكن.

وركّزت القاضية شيلا مارتن طوال 30 عاما زاولت خلالها مهنتها على قضايا السكّان الأصليّين والتعليم والمساواة في الحقوق وزيادة عدد المجموعات الضعيفة التمثيل في كليّات الحقوق.

وتحتلّ القاضية شيلا مارتن المقعد الذي شغر مع انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا بيفرلي ماكلاكلين التي تتقاعد عن العمل في الخامس عشر من كانون الأوّل ديسمبر المقبل 2017.

ومع تعيين القاضية شيلا مارتن، يكتمل عدد قضاة المحكمة العليا التسعة، على أن يعيّن رئيس الحكومة جوستان ترودو رئيسا أو رئيسة جديدة مع انتهاء ولاية القاضية بيفرلي ماكلاكلين الشهر المقبل.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)