قوانين السير في كيبيك: مشروع قانون أكثر تشددا

تعتزم حكومة مقاطعة كيبيك تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل قوانين سلامة السير والقيادة الأسبوع المقبل.

وبين الإجراءات التي قد تعتمدها، تقديم موعد تبديل عجلات القيادة الشتوية إلى منتصف شهر تشرين الثاني – نوفمبر بدل منتصف شهر كانون الأول – ديسمبر وتغريم المخالفين ما بين مئتين وثلاثمئة دولار.

كما تعتزم التشدد مع السائقين الذين يتصرفون بطريقة خطرة برفع غرامة استعمال الهاتف الخلوي خلال القيادة بثلاثة أضعاف لتبلغ ثلاثمئة دولار لمخالفة أولى وستمئة دولار للمخالفة الثانية.

استعمال الخلوي أثناء القيادة © Radio-Canada

وبين الإجراءات أيضا، منع السائقين ما دون التاسعة عشرة من العمر والذين يمتلكون رخصة قيادة تجريبية من قيادة السيارة ما بين منتصف الليل والساعة الخامسة فجراً لكون غالبية ضحايا حوادث السير من تلك الفئة العمرية تقع خلال تلك الفترة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية