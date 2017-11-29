السينمائي اللبناني زياد دويري
Photo Credit: موقع المخرج

زياد دويري:لم أطلب استقبالي بالورد والأرز ويكفيني أن فيلمي عُرض في بيروت

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الأربعاء 29 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أكد السينمائي الأميركي-الفرنسي-اللبناني زياد دويري بأن لا فرق عنده إذا ربح فيلمه الأخير "القضية رقم 23" جائزة الأوسكار أو لم يربحها خصوصا أن حلما أكبر تحقّق لديه وهو أن السلطات اللبنانية لم تمنع عرض فيلمه الجديد في بيروت بعدما تعرّض فيلمه بعنوان "الصدمة" للمقاطعة في لبنان وكل البلدان العربية في العام 2011 ما عدا في المغرب ودبي.

الملصق الدعائي للفيلم

ويقول زياد دويري إن الذين حاربوني وشنّوا حملة التشهير عليّ ودعوا إلى مقاطعة فيلمي هم فاشيون يحكمهم عقلٌ عفن، هؤلاء قرروا أن يخوضوا حربا ضد زياد دويري لا لشيء سوى لأنه فتح جراحات الماضي لمداواتها بالفكر والكلمة وهم لم يرق لهم ذلك!

ويتساءل ضيفي السينمائي المخضرم: إن من تسمى بلجنة مقاطعة إسرائيل لا هي حرّرت فلسطين ولا هي قاصصت إسرائيل وكل ما استطاعت فعله خوض حرب ضدّي وأنا لا لي في التاريخ ولا في المصالحة ولا في السياسة، أنا فنان فحسب أنشد الحرية ولا أطلب لا ورودا ولا أرزا ولا هامات مكلّلة بل أنا بحاجة إلى ترك الحرية للناس لمشاهدة فيلمي وعدم إقحامي وإقحامهم في صراعات سياسية تغرق عالمنا العربي في الظلمة والسواد...

المخرج زياد دويري يتوسط الممثلين المشاركين في فيلمه في مهرجان البندقية © AFP/ANWAR AMRO

لم يُخفِ صوت زياد دويري الحزن والشجن والغُصة وكانت ترتفع نبرة صوته ويحتّد مطلقا أنين جراح يعتصر في قلبه ويمزّق أحشاءه:

لماذا يقحموننا في مهاتاتهم ولماذا يمنعون الأفكار، من حقّ الناس ألا تشاهد الفيلم ولكن ليس من حقّ أي كان أن يمنع الآخرين من حضور الفيلم...ممنوع عليك أن تمانع الأفكار قال زياد دويري في مقابلتي معه بصوت حمل عتابا ومأخذا على من كان هو نفسه يحمل وجعهم وعقائدهم ونضالهم.

وقد تأثر زياد دويري كثيرا عندما تطرق الحديث إلى الممثل الفلسطيني كامل الباشا بطل فيلمه الذي توّج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي وكيف كافأه بلده سأل زياد دويري: بمنع عرض الفيلم في رام الله وإذا صفق كل العالم للباشا أو لدويري فإن لا تكريم حقيقي إلا بين أهلنا وفي ربوع وطننا الأم، هناك يكون فخرنا وتسقط "إهانتنا" ونربح "القضية"!

ماذا قال رئيس بلدية رام الله في بيان مقاطعة فيلم "القضية رقم 23" وما كان شعور كامل الباشا في حينها وما هي حظوظ فوز The Insult  في حفل الأوسكار المقبل وغيرها من الموضوعات التي أثرتها مع ضيفي السينمائي اللبناني الموجود في باريس تستمعون إليها في هذا الحوار الذي أجريته معه هذا الصباح عشية عرض فيلمه في مونتريال يوم الأحد المقبل في الثالث من كانون الأول/ديسمبر في سينما غوزو Guzzo في مدينة سان-لوران في إطار "مواعيد السينما اللبنانية" التي ينظمّها الصندوق الكندي-اللبناني علما أن إيرادات الفيلم ستعود لصناديق جمعيات أهلية خيرية في لبنان.

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فئة ثقافة وفنون

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