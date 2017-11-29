ميشال اوديت مفوّضة لجنة التحقيق في مقتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين

ميشال اوديت مفوّضة لجنة التحقيق في مقتل واختفاء نساء من السكّان الأصليّين
Photo Credit: /PC/Michelle Siu

نساء السكّان الأصليّين: جلسات الاستماع وصلت إلى كيبيك

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 29 نوفمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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لجنة التحقيق الخاصّة في مقتل واختفاء نساء من سكّان كندا الأصليّين تواصل اعمالها عبر مختلف أنحاء البلاد.

وتحقّق اللجنة التي أنشأتها الحكومة الفدراليّة برئاسة جوستان ترودو في قضايا تتعلّق بقتل وخطف نحو من 1200 امرأة من سكّان كندا الأصليّين.

وبدأت اللجنة أعممالها مطلع شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي 2016.

وتتوسّع مروحة التحقيق لتشمل قضايا تتعلّق باختفاء أطفال من اولاد السكّان الأصليّين ما زالت تفاصيلها غامضة.

وتنقّلت اللجنة من إقليم يوكن إلى مقاطعة البرتا وتستمع خلال الأسبوع الجاري إلى شهادات السكّان الأصليّين في منطقة كوت نور Côte-Nord ;" الواقعة في  شمال شرق مقاطعة كيبيك.

نساء من سكّان كندا الأصليّين ضحايا القتل والخطف/CBC/Radio-Canada

نساء من سكّان كندا الأصليّين ضحايا القتل والخطف/CBC/Radio-Canada

وتوقّفت اللجنة في محميّة ماليوتينام للسكّان الأصليّين حيث تستمع إلى شهادات نحو من 50 عائلة معنيّة بالأمر.

ويتحدّث الشهود عن العنف الذي تتعرّض له نساء السكّان الأصليّين في مجتمعاتهنّ وفي المجتمع الكندي بالإجمال.

وتحدّثت إحدى العائلات عن وفاة طفلتها في سبعينات القرن الماضي بعد إدخالها إلى أحد المستشفيات لمعالجتها من التهاب رئوي.

وتلمح العائلة إلى احتمال حصول استبدال للأطفال في المستشفى الذي استقبل طفلتها وتواصل البحث عن أدلّة لذلك.

كما استمعت اللجنة إلى شهادة سيّدة تحدّثت عن تعرّضها للاغتصاب على يد شرطي في قرية شيفرفيل في منطقة كوت نور Côte-Nord قبل سنوات.

وتقول مفوّضة اللجنة ميشال أوديت وهي  من السكّان الأصليّين وتحديدا من من ماليوتينام، إنّها متأثّرة للغاية لكون التحقيق يجري في المحميّة التي ابصرت النور فيها .

والشهادات التي استمعت إليها اللجنة تلقي المزيد من الأضواء على مجرى التحقيق بشأن العنف في محميّات السكّان الأصليّين" حسب قول اوديت.

وأشارت المفوّضة إلى أنّ اللجنة استمعت إلى شهادات حول اختفاء أطفال من ابناء السكّان الأصليّين.

ولم يتسنّ للأهل في بعض الحالات معرفة مصير أولادهم، لا سيّما بعض الذين نُقلوا إلى المستشفيات للمعالجة دون أن يتمكّن أهلهم من مرافقتهم.

وأشارت ميشال اوديت إلى أنّ اللجنة تواجه تحدّيات عديدة وثمّة 50 شخصا يشاركون حاليّا فيها ويؤمنون بأنّ ما يقومون به هو من أجل العائلات التي فقدت أبناءها وبناتها ومن أجل الذين نجوا من العنف ومن أجل الكنديّين ليتمكّن الجميع من طرح مشروع مجتمعي جديد كما قالت المفوّضة ميشال اوديت.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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