تنشط الجالية اللبنانية في فانكوفر – بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي المطل على المحيط الهادئ، بالرغم من قلة عددها الذي لا يتجاوز السبعة آلاف كندي لبناني، تنشط على محورين:
المحور الأول ترسيخ الانتماء إلى لبنان في أوساط أبناء الجالية اللبنانية وبخاصة في أوساط الشباب ، والمحور الثاني اندماج اللبنانيين في المجتمع الكندي.
ولتحقيق هذين الهدفين، تنظم الجمعية اللبنانية الكندية لبريتيش كولومبيا مجموعة من الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية يطلعنا على بعضها رئيس الجمعية السيد نيكولا حداد، في حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا
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