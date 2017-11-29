تنشط الجالية اللبنانية في فانكوفر – بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي المطل على المحيط الهادئ، بالرغم من قلة عددها الذي لا يتجاوز السبعة آلاف كندي لبناني، تنشط على محورين:

المحور الأول ترسيخ الانتماء إلى لبنان في أوساط أبناء الجالية اللبنانية وبخاصة في أوساط الشباب ، والمحور الثاني اندماج اللبنانيين في المجتمع الكندي.

نيكولا حداد إلى جانب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في بريتيش كولومبيا الدكتور نيكولا قهوجي © نيكولا قهوجي

ولتحقيق هذين الهدفين، تنظم الجمعية اللبنانية الكندية لبريتيش كولومبيا مجموعة من الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية يطلعنا على بعضها رئيس الجمعية السيد نيكولا حداد، في حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا